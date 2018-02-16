Российские олимпийцы завоевали седьмую медаль на зимних Играх-2018. Бронзовая награда на дистанции 15 км свободным стилем досталась лыжнику Денису Спицову.

Россиянин отстал от победителя, швейцарца Дарио Колоньи на 23 секунды. Серебряная медаль — у норвежца Симена Хегстада Крюгера (+18,3).

Андрей Мельниченко на 14 месте, Андрей Ларьков — 20-й и Алексей Виценко оказался в конце пятого десятка.

Ранее спортсмены из РФ выиграли «серебро» в фигурном катании (командные соревнования) и скелетоне (мужчины), а также «бронзу» в керлинге (дабл-микст), шорт-треке (мужчины, 1500 метров) и лыжных гонках (мужчины и женщины, спринт).



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