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Cпорт
Бронзу смогли завоевать российские лыжники для РФ
Седьмую по счету медаль ОИ-2018 завоевал Денис Спицов.
Российские олимпийцы завоевали седьмую медаль на зимних Играх-2018. Бронзовая награда на дистанции 15 км свободным стилем досталась лыжнику Денису Спицову.
Россиянин отстал от победителя, швейцарца Дарио Колоньи на 23 секунды. Серебряная медаль — у норвежца Симена Хегстада Крюгера (+18,3).
Андрей Мельниченко на 14 месте, Андрей Ларьков — 20-й и Алексей Виценко оказался в конце пятого десятка.
Ранее спортсмены из РФ выиграли «серебро» в фигурном катании
(командные соревнования) и скелетоне (мужчины), а также «бронзу» в керлинге
(дабл-микст), шорт-треке (мужчины, 1500 метров) и лыжных гонках (мужчины и
женщины, спринт).
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