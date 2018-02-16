Курс доллара США расчетами «завтра» в начале сегодняшних торгов на Московской бирже потерял к 10:01 мск 7 копеек к предыдущему закрытию и составил 56,3225 рубля. Курс евро к этому времени поднялся на 9 копеек до 70,61 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Как полагает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук, «рубль вчера не полностью реализовал свой потенциал роста, и если тому будет способствовать внешний фон, он сделает это сегодня». «В первой половине дня торговая активность будет пониженной, поскольку биржи материкового Китая и Южной Кореи будут закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю», — говорится в обзоре эксперта.

По его словам, «во второй половине дня в центре внимания окажется выходящая статистика из США: в 16:30 мск будет опубликована информация о количестве новостроек и выданных разрешений на строительство, а в 18:00 мск мир увидит данные по индексу потребительского доверия от Университета Мичигана». «Наконец, в 21:00 мск выйдут данные от компании Baker Hughes по количеству активных буровых за неделю. На прошлой неделе этот показатель показал рост на 26 единиц до 791 шт. На наш взгляд, это был „статистический выброс“, и в этот раз рост будет скромнее. Это охладит пыл нефтяных „медведей“ и окажет поддержку „черному золоту“ и, соответственно, рублю», — прогнозирует Ткачук.

Напомним также, что реальный эффективный курс рубля (с учетом инфляции) за январь 2018 года вырос на 1,1% к иностранным валютам относительно предыдущего месяца. При этом реальный курс рубля к доллару поднялся за январь на 3,5%, к евро — на 0,6%.

За 2017 год реальный эффективный курс рубля снизился к иностранным валютам на 0,9%, тогда как в 2016 году курс поднялся на 20,4%.

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