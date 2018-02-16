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Образование/Карьера

Есть в мире идеалы, которые не меняются столетиями

Есть в мире идеалы, которые не меняются столетиями

www.topnews.ru 16 февраля 2018г., 12:14

Патриарх Кирилл обратился к молодежи с предостережением и рекомендовал избегнуть некоторых соблазнов

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Патриарх Кирилл призвал молодежь создавать крепкие семьи и беречься от соблазнов.

Крепкая семья должна стать идеалом для подрастающего поколения, сказал в четверг Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в праздник Сретения Господня и День православной молодежи.

"Идеалом молодой жизни должно быть создание семьи. Это, конечно, не единственный идеал, но это особый идеал для девушек, которые должны осознавать, что создание семьи, рождение и воспитание детей является Богом определенной миссией", - цитируют патриарха СМИ.

Предстоятель Русской православной церкви предостерег молодежь от соблазнов современной жизни. "В жизни есть лже-маяки, которые привлекают светом, но, вместо того, чтобы открыть этим светом безопасный путь, они толкают в пучину. И очень важно различать такие маяки", - отметил патриарх Кирилл.

По его словам, сегодняшние технологии, уровень образования и уровень комфорта дают возможность сочетать заботу о семье, в том числе, и с профессиональной деятельностью.

"Как важно, чтобы наша молодежь умела делать важный акцент на созидании семьи и при этом, развивая в себе необходимые имеющиеся у них способности, достигать тех высот в различных областях жизни, которые им под силу", — заключил предстоятель Русской православной церкви.

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Москва-Инфо

   