Будем здоровы

Ученые создали из нитей ДНК нанороботов, которые идентифицируют и убивают раковые клетки.

Группа биохимиков из КНР и США создала нанороботов из нитей ДНК, способных бороться против рака, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Biotechnology.

Автономные роботы, состоящие из ДНК-молекул, могут очень точечно доставлять определенные типы лекарств внутрь опухоли. Они способны опознавать раковые клетки и лишать их пищи, создавая тромбы в соседних кровеносных сосудах.

Устройства созданы на базе молекулы ДНК и получили название «ДНК-оригами». Основой для биомашин служит длинная одинарная цепочка ДНК, которая сплетается в нужный трехмерный предмет при помощи коротких «шпилек» из нескольких нуклеотидов — кирпичиков ДНК. Сами роботы представляют собой плоский лист, сплетенный из нитей ДНК, объединенных в некое подобие мехов аккордеона или «гармошечных» дверей автобусов

Чтобы робот был нацелен на раковую клетку, на его поверхности разместили структуру под названием аптамер ДНК, связывающуюся со специфичными для опухолей белками. Цель всей конструкции — по кровотоку достичь опухоли и, высвободив тромбин, запустить процесс свертывания крови. В итоге, сосуд, питающий ее, должен закупориться, вызывав гибель ткани и уменьшив число злокачественных клеток, пишет портал "Хайтек".

Испытания нового метода провели на лабораторных мышах. Зараженным раком грызунам ввели нанороботов, которые достигали опухоли в течение нескольких часов после инъекции. В течение 24 часов нанороботы полностью вывелись из организма. Через несколько дней произошла закупорка сосудов опухоли, которая привела к ее частичной гибели, но не затронула здоровые ткани. В исследовании меланомы средняя выживаемость мышей удвоилась, а 3 из 8 особей показали полную регрессию опухоли. Роботы не только поражали опухоль, но и снижали вероятность появления метастаз.

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