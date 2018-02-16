Сборная России по хоккею разгромила национальную команду Словении во втором матче группового этапа Олимпиады 16 февраля.

Матч закончился со счетом 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

За россиян отличились:

18 Ковальчук (Андронов, Яковлев)

18 Мозякин (Гусев, Дацюк)

26 Барабанов (Калинин, Григоренко)

28 Каблуков (Зуб, Ковальчук)

30 Капризов (Киселевич, Гусев)

37 Ковальчук (Андронов, Калинин)

41 Капризов (Гусев, Киселевич)

47 Капризов (Гусев, Зуб)

У словенцев счет размочил Муршак на 33-й минуте. В концовке встречи Жига Панце забил вторую шайбу за словенцев.

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