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Cпорт

Cборная Словении проиграла российским хоккеистам

Фото: ФХР

Cборная Словении проиграла российским хоккеистам

M24.ru 16 февраля 2018г., 13:11

Продолжаются матчи ОИ-2018 и 16 февраля русские обыграли словенцев

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Сборная России по хоккею разгромила национальную команду Словении во втором матче группового этапа Олимпиады 16 февраля.

Матч закончился со счетом 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

За россиян отличились:
18 Ковальчук (Андронов, Яковлев)
18 Мозякин (Гусев, Дацюк)
26 Барабанов (Калинин, Григоренко)
28 Каблуков (Зуб, Ковальчук)
30 Капризов (Киселевич, Гусев)
37 Ковальчук (Андронов, Калинин)
41 Капризов (Гусев, Киселевич)
47 Капризов (Гусев, Зуб)

У словенцев счет размочил Муршак на 33-й минуте. В концовке встречи Жига Панце забил вторую шайбу за словенцев.

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