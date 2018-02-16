Происшествия

В Митине сотрудниками полиции и ФСБ задержаны двое мужчин, в квартире которых обнаружили порох и патроны.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Барышиха в ходе операции "Осмотр жилища". У подозреваемых изъяли четыре сигнальных патрона, патрон для крупнокалиберных пулеметов, а также банки со 183 граммами бездымного пороха и 363 граммами смеси калийной селитры и серы.

Предположительно, обнаруженные вещества нужны для изготовления так называемого черного пороха. В отношении 55-летнего москвича и его 22-летнего сына возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.

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