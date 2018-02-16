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Московская сцена

С 10 февраля Москонцерт запустил продажу абонементов на сезон 2018/2019.

С 10 февраля Москонцерт запустил продажу абонементов на сезон 2018/2019.

16 февраля 2018г., 13:51

Москонцерт – это уникальный образовательный культурный проект столицы при поддержке Департамента культуры города Москвы. Уникальность его заключена в ценовой доступности всех продуктов, выпускаемых на площадке Москонцерта, при сохранении высочайшего уровня мастерства и качества культурного наполнения каждого отдельно взятого мероприятия.

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К новому сезону Москонцерт подготовил 34 абонемента. Марафон симфоний, шедевры вокального и инструментального искусства, лучшие образцы камерной музыки, путешествия по музыкальным столицам, детские образовательные программы и спектакли – слушателей ждёт целая палитра интересных программ, в ходе которых будут звучать как известные хиты, так и настоящие музыкальные редкости.

Часть концертов и образовательных циклов адресована юным зрителям. Большой блок интерактивных программ познакомит детей с миром академической музыки, народными традициями и золотым фондом литературной классики.

Высокое качество, доступные цены, удобное расположение – всё это делает Москонцерт уникальным местом в концертной жизни столицы.

Отдельный интерес представляет концертный зал Москонцерта - старинный особняк на Кузнецком мосту, в истории которого – усадьба княгини Туркестановой, гостиница и знаменитый ресторан «Альпийская роза». Три камерных зала погрузят любителей живой музыки в атмосферу старой Москвы и одновременно станут новой важной площадкой на её современной карте.

Список абонементов сезона 2018/2019 приводится на сайте Москонцерта. Фактическая продажа абонементов будет доступна в кассах Москонцерта на Пушечной и в Мюзик-Холле.

Подробную информацию можно посмотреть здесь >>> 

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Москва-Инфо

   