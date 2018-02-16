Московская сцена
С 10 февраля Москонцерт запустил продажу абонементов на сезон 2018/2019.
Москонцерт – это уникальный образовательный культурный проект столицы при поддержке Департамента культуры города Москвы. Уникальность его заключена в ценовой доступности всех продуктов, выпускаемых на площадке Москонцерта, при сохранении высочайшего уровня мастерства и качества культурного наполнения каждого отдельно взятого мероприятия..
К новому сезону Москонцерт подготовил 34 абонемента. Марафон
симфоний, шедевры вокального и инструментального искусства, лучшие образцы
камерной музыки, путешествия по музыкальным столицам, детские образовательные
программы и спектакли – слушателей ждёт целая палитра интересных программ, в
ходе которых будут звучать как известные хиты, так и настоящие музыкальные
редкости.
Часть концертов и образовательных циклов адресована юным зрителям. Большой блок интерактивных программ познакомит детей с миром академической музыки, народными традициями и золотым фондом литературной классики.
Высокое качество, доступные цены, удобное расположение – всё это делает Москонцерт уникальным местом в концертной жизни столицы.
Отдельный интерес представляет концертный зал Москонцерта - старинный особняк на Кузнецком мосту, в истории которого – усадьба княгини Туркестановой, гостиница и знаменитый ресторан «Альпийская роза». Три камерных зала погрузят любителей живой музыки в атмосферу старой Москвы и одновременно станут новой важной площадкой на её современной карте.
Список абонементов сезона 2018/2019 приводится на сайте Москонцерта. Фактическая продажа абонементов будет доступна в кассах Москонцерта на Пушечной и в Мюзик-Холле.
Подробную информацию можно посмотреть здесь >>>.
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