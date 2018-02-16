Автомагистраль

Призыв к водителям проявить внимание и пересесть на общественный транспорт вызван надвигающимся на город снегопадом

Экстренная ситуация на дорогах продлится скорее всего все выходные дни. По предварительным данным синоптиков в течение этого времени выпадет четверть месячных осадков.

По причине гололедицы и снежных заторов возможны аварийные ситуации на дорогах.

Усилить прогнозируемость обстановки на транспорте поможет хорошая организация населения и водителей. Тем более, что общественный транспорт готов принять дополнительный пассажиропоток.

Мониторинг обстановки на автомагистралях города осуществляется круглосуточно дежурными сотрудниками Ситуационного центра ЦОДД

дата публикации 16.02.2018

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