Новости Москва Инфо

Сдача объекта состоялась в пятьдесят третьем, в прошлом столетии. Архитектурное воплощение проекта реализовали Литвинов, Марковский и др.



Почти пятьдесят лет знаменитая станция была конечной. В 2003 эта ветка метро продлена. Единственный вестибюль совмещен с Кольцевой линией и находится внутри Киевского вокзала.



Описание станции:



До 2003 года эта станция была конечной на "синей" ветке метрополитена. Изображения напоминают живописные полотна.



Сводчатые колонны содержат двадцать четыре фрески с изображением украинских рабочих в СССР



На стороне транспортного пути и рельсов видны фрески с изображением удивительных видов растений. Колонны имеют отделку из мрамора светлого оттенка, который содержит цветной орнамент.



В торце платформы расположено панно со сценой украинского праздника, мозаика напоминает о 300-летии воссоединения Украины с Россией.

дата публикации 18.02.2018

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