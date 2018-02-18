Новости Москва Инфо

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Достопримечательности столицы:Станция «Киевская»

Фото: www.flickr.com

Достопримечательности столицы:Станция «Киевская»

Татьяна Кислова 18 февраля 2018г., 13:36

Изображения на стенах станции выполнены в стиле советской Украины в соответствии с темой воссоединения Украины с Россией

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Сдача объекта состоялась в пятьдесят третьем, в прошлом столетии. Архитектурное воплощение проекта реализовали Литвинов, Марковский и др.

Почти пятьдесят лет знаменитая станция была конечной. В 2003 эта ветка метро продлена. Единственный вестибюль совмещен с Кольцевой линией и находится внутри Киевского вокзала.

Описание станции:

До 2003 года эта станция была конечной на "синей" ветке метрополитена. Изображения напоминают живописные полотна.

Сводчатые колонны содержат двадцать четыре фрески с изображением украинских рабочих в СССР

На стороне транспортного пути и рельсов видны фрески с изображением удивительных видов растений. Колонны имеют отделку из мрамора светлого оттенка, который содержит цветной орнамент.

В торце платформы расположено панно со сценой украинского праздника, мозаика напоминает о 300-летии воссоединения Украины с Россией.

дата публикации 18.02.2018

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