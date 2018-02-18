Новости Москва Инфо

Замыкающая станция на Кольцевой линии названа созвучно Киевскому вокзалу. Во времена, когда была открыта станция, к власти в ЦК КПСС пришел Н. Хрущев. Став генеральным секретарем он уделил особое внимание вопросам дружбы России и Украины. Одним из первых его поступков на посту стало укрепление отношений с украинским народом, станция «Киевская-кольцевая» - это символизм и дань уважения к Украине.

Несколько десятков конкурсных работ изучали ведущие специалисты СССР прежде чем остановиться на киевском варианте.

Под руководством Е. Катонин основным стал проект с использованием стилистики расширяющихся вверх и параболических сводных потолков, по аналогии с методом Л. Полякова, который использовал этот элемент в работе на станции «Арбатская».

В стиле дизайна станции «Новослободская» создано оформление и на «Киевской» с использованием орнаментов.

Материалом для пилонов стал мрамор светлых тонов «Коелга», а для пола использовали серый гранит. Портрет вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина выполнен из мозаики, на мозаичном панно присутствуют слова гимна СССР.

Открытие станции состоялось в 1954 г. и коммуникации проходят на глубине 53 м. Украшением стали люстры, их до сих пор считают шикарными, их яркое освещение создает приятную и уютную обстановку для пассажиров и работников метро.

дата публикации 18.02.2018

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