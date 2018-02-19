Новости Москва Инфо

Тишина в музее Морского флота напоминает посетителям морские глубины.

Только в книгах имели возможность они узнать этот мир в прошлое, который обычно находится за закрытыми дверями, XVIII в. для них загадка

Глазам дотошливых посетителей предстанет часть обшивки крейсера «Аврора», а также оставшаяся от исторического выстрела гильза, сохранившаяся обстановка кают- компании «Ермак», каждый может сделать фотографию на память у штурвала ледореза «Ф. Литке»

Ледорез совершил в 1934 г. навигацию, этот рейс в Северном направлении с востока на запад был пройден успешно. Экспонаты в первом зале отображают картину исторического развития и создания Морского флота.

Фрегат «Паллада» - это гордость судостроительной отрасли, при его спуске на воду присутствовали Александр Пушкин c супругой. Вопреки расхожему мнению Наталья Гончарова хорошо владела математикой и была вовсе не такой легкомысленной особой, какой ее сделали историки.

Очевидно поэтому супруги интересовались такими знаменательными событиями на судостроительной верфи

Один из экспонатов представляет собой элегантную модель знаменитого фрегата. Судно в 40- гг. XIX в. долго плыло с дипломатической

целью из Кронштадта в Японию. Один из экспонатов в углу зала - огромный якорь V в. Именно такие использовались древними римлянами в битве за Херсонес. Огромная коллекция военных солдат ручной работы дает представление о морской форме былых времен.

Чтобы отразить образы знаменитостей и эпоху в которую они жили создана отдельная экспозиция. Длинная череда адмиралов, первооткрывателей и моряков-героев, их биографии удовлетворяют любопытство не только школьников, но и взрослых

Информация: Адрес: ул. Адмирала Макарова, 4. Проезд: ст. м. Водный стадион

Часы работы: группами до 15 человек - понедельник, четверг, пятница с 11.00 до 15.00

дата публиации 17.02.2018

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