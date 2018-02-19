Новости Москва Инфо

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Достопримечательности столицы:Музей МХАТ
Музей МХАТ продолжает рассказывать посетителям о своих экспонатах.
Большинство экспонатов выставки уникальны
Преображение и перевоплощение - это те чувства, ради которых обычно люди посещают театр
Театральная постановка дает возможность зрителям пережить роль вместе с актерами и чувства героев во многом оказываются созвучны эмоциональному восприятию пришедших посмотреть спектакль людям.
Основание музея театра датируется 1923 годом (сокращенное название МХТ появилось в 2004 году)
Театр носит имя знаменитого писателя Чехова
Архитектурное воплощение музея выполнено в модернистском стиле, внутри него находятся реквизиты и фотографии, документы и картины, которые иллюстрируют основные исторические события, связанные с театром
Более трех сотен тысяч театральных предметов в общей сложности, не считая документальных материалов
дата публикации 17.02.2018.
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