Новости Москва Инфо

«Деловой центр» в 2008 г. переименован в «Выставочную», представляет собой колонную трехпролетную станцию глубокого заложения. В качестве материала для создания станции выбран монолитный железобетон в соответствии со специальным проектом архитекторов О.Фарстовой. А. Вигдоровым и Л. Борзенковым.

Внутреннее убранство и оформление станции соответствует стилю «хай-тек» и элементы изготовлены из стекла и нержавеющей стали.

Знаменитый термин high-tech (высокие технологии) схватывает самую суть современной тенденции в дизайне. Эстетизм этого стиля известен всем. В нем соединились внешний вид материала, динамика и напор, которые указывают на эмоциональный настрой людей, увлекающихся этим направлением. Очевидно, что стиль соответствует молодым людям.

На втором «этаже» станции находится популярная московская фотогалерея « Метро». Информация. Адрес:расположена на ответвлении Филевской линии между станциями «Международная» и «Киевская».

дата публикации 18.02.2018

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