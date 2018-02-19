Новости Москва Инфо

Уникальнейший в РФ музей скульптур, удивляющий своим разнообразием экспонатов раcположен подоткрытым небом.

МУЗЕОН cуществует с 1992 г. В районе Крымской набережной он занял территорию площадью 23,5 га.

Экспонаты из 700 скульптур можно просматривать целый год. Нельзя сказать, что это новейшие экспозиции, вероятнее всего элементы комплекса представляют из себя историю памятников советской эпохи

Здесь представлена совокупность монументов и портретов вождей советских времен, кроме того есть в наличии произведения авангарда



Работы Е. Чубарова и Л.Рабинса еще не стали достоянием широкой публики. Cтатуи в парке создавали из известняка. На сегодняшний день в качестве экспонатов представлены работы молодых художников, архитекторов и скульпторов.



«Школа» называется павильон для детей в котором проводятся образовательные программы с диспутами о месте культуры в жизни современного города



МУЗЕОН - это впечатляюще большая площадка, состоящая из летнего кинотеатра и нескольких сцен

Концерты, фестивали и ярмаркИ, пространства свободного книгообмена, «Гнезда света», продажа раритетных пластинок и многое другое. Возникшая не так давно пешеходная часть Крымской набережной стала новой точкой притяжения для жителей Москвы.

дата публикации 18.02.2018

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