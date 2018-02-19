Московская жизнь
Как работают столичные центры госуслуг в февральские праздники
Важная информация для тех, кто планирует свой визит в центры госуслуг Москвы в февральские праздники..
Для удобства посетителей все столичные центры «Мои Документы» будут отдыхать только один день – 23 февраля. Во все остальные дни центры госуслуг работают в обычном режиме: с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных и флагманский офис с 10 утра до 10 вечера.
Режим работы органов ЗАГС в праздники отличается:
|
Дата
|
Органы ЗАГС – структурные подразделения Управления ЗАГС Москвы
|
Органы ЗАГС – структурные подразделения ГБУ МФЦ города Москвы
|
23 февраля 2018 г. (пятница)
|
Выходной, праздничный день
Прием не производится
|
Выходной, праздничный день
Прием не производится
|
24 февраля 2018 г. (суббота)
|
Работа в полном объеме
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 14.00 до 15.00)
|
Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти
Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00
Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00
|
25 февраля 2018 г. (воскресенье)
|
Выходной, праздничный день
Прием не производится
|
Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти
Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00
Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00
|
26 февраля 2018 г. (понедельник)
|
Выходной, праздничный день
Прием не производится
|
Государственная регистрация рождения, установления отцовства и смерти
Центры госуслуг: с 8.00 до 20.00
Флагманский офис ЦАО: с 10.00 до 22.00
В столичных центрах также проходят мастер-классы и выставки, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Так, центры «Мои Документы» районов Ивановское, Восточное Измайлово, Тимирязевский и Московский весь февраль ждут жителей на выставки, посвященные Дню защитника Отечества. А в центре госуслуг района Ломоносовский 21 февраля пройдет мастер-класс, где всех желающих научат делать открытки к праздничной дате.
Напоминаем, что помимо более 170 государственных услуг, в центрах «Мои Документы» можно воспользоваться дополнительными сервисами. Во всех центрах расположены аппараты для копирования, терминалы оплаты, автоматы с закусками и напитками, фотокабины, стойки со свежей прессой, книжные полки и детские игровые зоны..
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