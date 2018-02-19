Автомагистраль

Проведение демонстрации и митинга стало причиной беспрецедентных мер безопасности и перекрытия движения автотранспорта на ул. Петровка 23 февраля



Праздник 100-я Советской армии и Военного-морского флота приведет к тому, что в городе нахлынет толпа участников праздничных мероприятий



Движение по адресу Страстной б-р д. 2 - ул. Петровка начиная с 10.00 блокируют

дата публикации 19.02.2018

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