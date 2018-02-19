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Автомагистраль

В Москве перекроют возможность передвижения автомобилей

В Москве перекроют возможность передвижения автомобилей

Информационный Центр Правительства Москвы 19 февраля 2018г., 15:50

В связи с демонстрацией в районе ул. Петровка 23 февраля прекроют передвижение автомобилей

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Проведение демонстрации и митинга стало причиной беспрецедентных мер безопасности и перекрытия движения автотранспорта на ул. Петровка 23 февраля

Праздник 100-я Советской армии и Военного-морского флота приведет к тому, что в городе нахлынет толпа участников праздничных мероприятий

Движение по адресу Страстной б-р д. 2 - ул. Петровка  начиная с 10.00 блокируют

дата публикации 19.02.2018

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