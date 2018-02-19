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Автомагистраль
В Москве перекроют возможность передвижения автомобилей
В связи с демонстрацией в районе ул. Петровка 23 февраля прекроют передвижение автомобилей.
Проведение демонстрации и митинга стало причиной
беспрецедентных мер безопасности и перекрытия движения автотранспорта на ул.
Петровка 23 февраля
Праздник 100-я Советской армии и Военного-морского флота приведет к тому, что в городе нахлынет толпа участников праздничных мероприятий
Движение по адресу Страстной б-р д. 2 - ул. Петровка начиная с 10.00 блокируют
дата публикации 19.02.2018.
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