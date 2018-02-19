Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии существенных доказательств в обвинениях США о "вмешательстве" РФ в выборы.

"Мы по-прежнему не увидели там каких-то существенных доказательств о том, что кто-то вмешивался во внутренние дела", – цитируют Пескова СМИ. "Там идет речь о гражданах России, но мы слышали из Вашингтона обвинения в причастности российского государства, Кремля и российского правительства", – подчеркнул пресс-секретарь президента. По словам официального представителя Кремля, "никаких индикаций, что российское государство могло иметь причастность к этому, нет, нет и быть не может".

Ранее специальный прокурор США Роберт Мюллер обвинил 13 граждан России и три российские компании в мошенничестве и "сговоре против США". По словам Мюллера, они занимались распространением "дискредитирующей информации" о кандидатах Хиллари Клинтон, Марко Рубио и Теде Крузе, поддерживая Дональда Трампа и Берни Сандерса.

Как подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров, подобные обвинения останутся пустыми разговорами, пока Москве не представят факты о мнимом "вмешательстве" России в выборы в США.

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