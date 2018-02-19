Московская сцена

11 марта в столичном Доме кино состоится московская презентация проекта «Влюблённые в искусство». Это целая серия культурных событий, посвященных симбиозу разных видов искусства. Проект включает в себя: демонстрацию документальных и игровых фильмов, мастер-классы ведущих экспертов профессионального сообщества, творческие встречи, обмен опытом и открытие новых перспективных имен в отечественной культуре.

Сегодня остро стоит вопрос о сохранении культурного наследия, о передаче традиций из поколения в поколение.

Встреча проекта «Кинонаследие. Дыхание весны» будет посвящена музыке и литературе. В рамках встречи планируется показать три фильма: игровой короткометражный фильм режиссера Ильи Михайлова-Соболевского «Автобус», его документальную ленту «Наследие. Шаг в будущее» и документальный фильм режиссера Евгения Ховаева «Конкурс».

Короткометражный фильм «Автобус» создан по мотивам одноименного рассказа Андрея Битова и снят к его юбилею. Это оригинальное произведение, написанное как будто из хаотичных мыслей обычного пассажира. Режиссёром фильма эта поездка трансформирована в путешествие во времени, в возврат в 70-е годы. Главная героиня фильма, молодая женщина, попадает в прошлое и размышляет о настоящем и будущем. Это минута осмысления собственной жизни и жизни случайных (а может быть, и не случайных) попутчиков. Фильм-настроение, фильм-размышление с великолепными петербургскими пейзажами и характерами.

«Наследие. Шаг в будущее» - документальный фильм о судьбе русского балета, которая находится в руках педагогов. Как сохранить великие традиции, десятки лет заставлявшие русских танцовщиков блистать на мировых сценах? Как передать опыт будущим поколениям? Ответ на эти вопросы очень прост, и исходит он от главного героя фильма – 7-летнего Стефана Отто, мальчика, умеющего думать как взрослый. Бесконечная любовь к своему делу, к каторге в цветах, к адскому труду и к результату – вот способ возродить русский балет, да и любое искусство. Ведь красота – это только видимая вершина, за которой тяжелейшая работа и горящие сердца.

«Конкурс» - документальный фильм о четырех пианистах из разных стран. У них разные судьбы, разные творческие пути, но их объединяет любовь к музыке и стремление к победе в престижном XV международном конкурсе им. П.И. Чайковского.Эти музыканты – представители разных стран. Лишь недавно начавший профессиональные занятия музыкой француз Люка Дебарг. Лукас Генюшас, продолжатель славной семейной музыкальной традиции. Совсем молодой американец китайского происхождения Джордж Ли. И почти никому не известный уроженец Улан-Удэ – Дмитрий Маслеев.

На вечере перед кинопоказом выступят:

Заслуженный деятель искусств России, кинорежиссёр-документалист, продюсер фильма «Конкурс» Сергей Мирошниченко

Автор идеи и генеральный продюсер проекта — режиссер фильмов «Автобус», «Наследие. Шаг в будущее» Илья Михайлов-Соболевский

Художественный руководитель проекта — кинорежиссер, сценарист Екатерина Головня

Президент ЕАТР Валерий Рузин

А также герои документальных фильмов и участники съемок.

Почетные гости:

Писатель Андрей Битов

Актриса театра и кино Ольга Чурсина

Народная артистка России Гюзель Апанаева

11 марта 2018 года

Место — Центральный Дом кинематографистов (м. Маяковская, Белорусская, Васильевская улица, 13), Большой зал

Дата — 11 марта 2018 года

Время — 16.00 сбор гостей



16.30 начало вечера

Вход свободный!

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