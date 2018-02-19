версия для печати

Московская жизнь

Разноцветными огнями зажжется московское небо

Фото: www.flickr.com

Разноцветными огнями зажжется московское небо

Информационный Центр Правительства Москвы 19 февраля 2018г., 20:37

10000 залпов салюта прогремит 23 февраля

.

Фейерверк в 10000 залпов взметнется украсит вечернее небо столицы в День защитника Отечества. Смоделирована современная цветографическая схема для проведения праздников в Москве. 23 февраля в вечернее небо столицы стрельнут 70 разновидностями изделий для фейерверков.

Предусмотрено более 500 расцветок с разделением по оттенкам, яркости, красочности в залпе. К использованию готовы орудия калибром 105 мм, 125 мм, 195 мм и 310 мм

Предварительный просмотр готовности к проведению мероприятия в День защитника Отечества прошел в Алабино, точность расчета ЗИС-3 и салютных установок протестирована

Условием тестирования является синхронизация и согласованность. Техническое обслуживание салютных установок акцентирует особое внимание на надежности сигналов радиооборудования

Одновременно выстрелить по всей Москве - это одна и задач подразделения.

В общей сложности пятнадцать площадок примут участие в организации праздничного мероприятия. Плюс шестнадцатая площадка для размещения пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны и создадут шумовое оформление выстрелив тридцатью залпами.

Символический залп номер один в нынешнем году посвящается юбилейной 100-й дате создания Красной армии

дата публикации 19.02.2018

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   