Московская жизнь
Разноцветными огнями зажжется московское небо
10000 залпов салюта прогремит 23 февраля.
Фейерверк в 10000 залпов взметнется украсит вечернее небо
столицы в День защитника Отечества. Смоделирована современная цветографическая
схема для проведения праздников в Москве. 23 февраля в вечернее небо столицы
стрельнут 70 разновидностями изделий для фейерверков.
Предусмотрено более 500 расцветок с разделением по оттенкам, яркости, красочности в залпе. К использованию готовы орудия калибром 105 мм, 125 мм, 195 мм и 310 мм
Предварительный просмотр готовности к проведению мероприятия в День защитника Отечества прошел в Алабино, точность расчета ЗИС-3 и салютных установок протестирована
Условием тестирования является синхронизация и согласованность. Техническое обслуживание салютных установок акцентирует особое внимание на надежности сигналов радиооборудования
Одновременно выстрелить по всей Москве - это одна и задач подразделения.
В общей сложности пятнадцать площадок примут участие в
организации праздничного мероприятия. Плюс шестнадцатая площадка для размещения
пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны и создадут шумовое оформление
выстрелив тридцатью залпами.
Символический залп номер один в нынешнем году посвящается юбилейной 100-й дате создания Красной армии
дата публикации 19.02.2018.
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