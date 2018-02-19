Автомагистраль

Демонтаж Ледового театра требует ограничения системы доступа к московским платным парковкам в Сытинском переулке



Принято решение об ограничении пользования парковками 19-26 февраля в пер.Сытинский



АМПП обращает внимание владельцев транспортных средств передвижения на вводимое ограничение системы доступа к оплачиваемым парковочным местам в Сытинском переулке



Промежуток ул. Большая Бронная-Тверской б-р не предусматривает в указанные дни платной парковки в свободном доступе как раньше



Семь мест для парковки, которые есть в наличии явно недостаточно для всех желающих припарковаться. АМПП обращается ко всем, кто имеет намерения провести время в этом районе города совершать парковку только при наличии разрешения на парковку в этом месте

дата публикации 19.02.2018

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