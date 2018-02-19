Здесь интересно

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Зубры и мамонты вновь с нами
Москвичи могут приобщиться к прошлому планеты, посетив Московский зоопарк.
Директор столичного зоопарка Акулова привнесла радость в жизнь каждого
москвича. Она сообщила, что после 17 февраля все желающие имеют возможность
ознакомиться с новыми для музея костьми и черепами древних животных, экспонатов
стало на два больше
Посещение музея всегда благо и глядя на то, что осталось от молодых животных по-иному понимаешь диалектику природы
Конец плейстоцена. Представители плейстоценовой эпохи могли бы гордиться, от нас сегодняшних наверное и этого не останется
Позвонок и два бивня. Более того, эти ископаемые когда-то бегали вдоль реки
на территории древней столицы
Первый мамонт обитал в Митино, а второй вообще бегал на Кутузовском проспекте
По столице вместо нас бегали они. И вот добегались. Г-н Леонид Кондрашев уверил, что мамонты боролись, просто почва в районе их обитания была необычной, попав в нее особи не смогли выбраться и погибли
Москвичи получили этот презент к 154 годовщине зоопарка. Спасибо за зрелище!
дата публикации 19.02.2018.
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