Здесь интересно

Директор столичного зоопарка Акулова привнесла радость в жизнь каждого москвича. Она сообщила, что после 17 февраля все желающие имеют возможность ознакомиться с новыми для музея костьми и черепами древних животных, экспонатов стало на два больше



Посещение музея всегда благо и глядя на то, что осталось от молодых животных по-иному понимаешь диалектику природы



Конец плейстоцена. Представители плейстоценовой эпохи могли бы гордиться, от нас сегодняшних наверное и этого не останется

Позвонок и два бивня. Более того, эти ископаемые когда-то бегали вдоль реки на территории древней столицы



Первый мамонт обитал в Митино, а второй вообще бегал на Кутузовском проспекте



По столице вместо нас бегали они. И вот добегались. Г-н Леонид Кондрашев уверил, что мамонты боролись, просто почва в районе их обитания была необычной, попав в нее особи не смогли выбраться и погибли



Москвичи получили этот презент к 154 годовщине зоопарка. Спасибо за зрелище!

дата публикации 19.02.2018

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