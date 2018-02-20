Первый этап амнистии прошел с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Срок второго этапа амнистии капиталов — с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Для тех, кто подаст декларации на втором этапе, сохраняется тот же объем гарантий, который предоставлялся в ходе первого этапа. Декларанты в ходе второго этапа смогут указать в декларации счета (вклады) в зарубежных банках, которые не только были открыты по состоянию на 1 января 2018 года, но и закрыты на дату представления декларации. Но при условии, что такие закрытые счета открывались до 1 января 2018 года.

Лица, подававшие декларацию в ходе первого этапа амнистии капиталов, смогут повторно представить ее и в ходе второго этапа, по выбору — в любой налоговый орган или в центральный аппарат ФНС России.

Предельные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) продлеваются до 1 марта 2019 года. До этой даты пролонгируются и сроки, в течение которых ликвидируемая КИК не признается налоговым резидентом РФ, а в ее доходы и расходы не включаются доходы и расходы от реализации активов контролирующему лицу такой компании. От НДФЛ освобождаются любые доходы в денежной и натуральной форме, которые получает контролирующее КИК физлицо при ликвидации КИК, если ее ликвидация завершена до 1 марта 2019 года.

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