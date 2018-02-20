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Cпорт

Воробьевы горы стали местом проведения первых в России соревнований по зимнему каякингу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Воробьевы горы стали местом проведения первых в России соревнований по зимнему каякингу

M24.ru 20 февраля 2018г., 10:49

Снежный каякинг сконцентрирует внимание лучших спортсменов по этому виду спорта 23 февраля в Москве

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Первые в России соревнования по снежному каякингу пройдут на Воробьевых горах 23 февраля. В Москву съедутся лучшие спортсмены из разных стран мира.

Соревнования начнутся в 18:00 и пройдут в двух дисциплинах – скоростном спуске и сноукроссе. Длина трассы составляет 140 метров. При спуске каяки разгоняются до 50 километров в час, передает портал мэра и правительства Москвы.

Зимний каякинг – молодой вид спорта. Первый чемпионат мира состоялся в 2007 году в австрийском Лиенце

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Москва-Инфо

   