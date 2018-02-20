Будем здоровы

Ученые НИЦ "Курчатовский институт" работают над способом добычи электричества из глюкозы в крови человека.

Специалисты уже смогли получить электрический ток мощностью 15–40 микроватт. Этого достаточно для работы современного кардиостимулятора. Результаты исследования опубликованы в международных научных изданиях.

"Электроэнергия генерируется за счет прямого химического преобразования. В кровоток внедряется биотопливный элемент. Это система с двумя электродами, на одном из них или на обоих расположены биокатализаторы. При этом на аноде происходит разложение органических соединений (в данном случае глюкозы), в результате чего образуются свободные электроны", – сообщил замруководителя отдела биотехнологий и биоэнергетики комплекса НБИКС-технологий НИЦ "Курчатовский институт" Павел Готовцев.

Открытие может позволить пользователям кардиостимуляторов обойтись без замены батареек. А следовательно – избежать лишних хирургических вмешательств.

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