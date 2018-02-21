Происшествия

Хищение денег, выделенных на проектирование новой сцены Академического Малого драматического театра – Театра Европы раскрыла ФСБ, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Группа лиц похитила 45 миллионов рублей. Деньги были выделены из бюджета. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Несколько фигурантов дела задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым.

Идея строительства новой сцены в Театре Европы принадлежит его художественному руководителю Льву Додину и главному художнику Александру Боровскому. Сам театр был основан в 1944 году.

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