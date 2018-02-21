Будем здоровы

Ученые разрабатывают технологию определения болезней человека по сетчатке глаза. Таким исследованием занялись в корпорации Google при поддержке компании Verily Life Sciences.

Алгоритм анализирует изображение и ставит предварительный диагноз. Исследователи загрузили более 200 тысяч фотографий людей, указав при этом пол, вес, рост и возможные заболевания. По результатам экспериментов, нейросеть научилась выявлять различные диагнозы и определять риск развития сердечно-сосудистых заболеваний с точностью в 70 процентов.

Разработчики надеются, что в будущем такой алгоритм могут использовать для решения сложных задач по минимальным данным.

Ранее ученые из Великобритании разработали анализ крови и мочи на аутизм. Они нашли связь между расстройствами аутистического спектра и повреждением белков в плазме крови из-за окисления и процессов, при которых активные формы кислорода или восстанавливающие углеводы, такие как глюкоза и фруктоза, спонтанно изменяют белки.

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