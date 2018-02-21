Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева прокомментировала уход из федерального эфира вечерней программы "Время".

"Мое "Время" закончиться не может – от Волги и до Енисея – я веду "Время" на всю страну. А Москва, как известно, – это не вся Россия.

Вся Россия гораздо больше, чем Москва", – написала Андреева в Instagram.

Ранее стало известно, что ведущим программы "Время" стал замгендиректора Первого канала Кирилл Клейменов. Андреева пока будет вести субботние выпуски, а также работать на другие часовые пояса.

На федеральный эфир Андреева вернется после того, как освоит новые возможности обновленной студии, из которой с 19 февраля выходит программа.

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