Автомагистраль

Сервис "Яндекс.драйв", предоставляющий краткосрочную аренду автомобилей, заработал в столице, сообщили в пресс-службе компании. В автопарке каршеринга 750 новых автомобилей марки Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur. Цена аренды начинается от пяти рублей за минуту.

Поездки можно совершать в столице и области, ближайшую машину найдет мобильное приложение. Оно же проложит маршрут к авто и предложит заранее включить прогрев. У всех транспортных средств установлен сервис "Яндекс.Авто", в котором есть навигатор и музыкальный агрегатор.

Оставить машину можно в пределах МКАД, а также в Химках, Митино, Красногорске, в Северном и Южном Бутово, Жулебино, Новокосино и аэропорту Шереметьево. В пресс-службе добавили, что география стоянок будет расширяться.

Как рассказал руководитель проекта Антон Рязанов, тариф будет адаптироваться, меняясь в зависимости от спроса и загруженности дорог.

Утром минуты будут стоить дешевле, чтобы компенсировать долгую поездку. При этом стоимость фиксируется в начале поездки и не меняется на ее протяжении. Компания разрабатывает фиксированный тариф для длительной аренды, но он будет первое время доступен не всем пользователям.

"Тарифы включают стоимость бензина, парковки и страхования (каско и ОСАГО). Если с машиной что-то случится по вине водителя, его расходы не превысят 30 тысяч рублей. Жизнь и здоровье водителя и каждого пассажира застрахованы на сумму до двух миллионов рублей, страховое покрытие по ОСАГО расширено до 1,4 миллиона", – добавили в пресс-службе.

Приложение "Яндекс.Драйв" можно скачать в App Store и Google Play, регистрация в нем работает с декабря 2017 года. До конца месяца пользователям будут начислять до 20 процентов от стоимости поездок в "Яндекс.Такси" на счет каршеринга. Эти деньги в марте и апреле можно будет потратить на аренду авто. Пользоваться сервисом могут водители не моложе 21 года со стажем вождения от двух лет.

Каршеринг – кратковременная поминутная аренда автомобилей. Водители могут найти авто с помощью приложения, совершить на нем поездку и оставить на свободном парковочном месте. В столице проект запущен в сентябре 2015 года. В городе работают уже 11 операторов сервиса, среди них "Делимобиль", "Карусель", BelkaCar и другие.

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