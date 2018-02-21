На заметку

«Они ничего не могут, но они обсуждают, как один пойдет за девушкой по аллее, второй будет ее валить, третий юбку задирать. Все знают, что они не могут ничего плохого сделать ни одной девушки. И любая медицинская экспертиза признает их невинность в силу того, что они не могут. И тем не менее они все снова вышли на изнасилование,» - cказал Александр Невзоров

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