Северный вестибюль станции "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии метро украсят светящейся галереей и потолком круглой формы в зоне возле касс. Дизайн-проект согласовала Москомархитектура, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На стенах вестибюля разместят более десятка декоративных панно со встроенными светодиодами белого цвета. Светящаяся галерея будет вести от входа к эскалаторам. Высота каждого панно составит 1,5 метра.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, в интерьерах нового вестибюля будут преобладать элементы круглой геометрической формы – колонны, круглый светящийся подвесной потолок и встроенные круглые светильники.

Фасад северного вестибюля сделают стеклянным, а торцы и козырек покрасят в салатовый цвет. Это подчеркнет принадлежность станции к салатовой ветке метро.

Станция метро "Окружная" располагается около пересечения Локомотивного и 3-го Нижнелихоборского проездов. Южный вестибюль выходит на Гостиничный проезд, а северный – на Локомотивный проезд к проектируемому ТПУ "Окружная".

Попасть из метро на платформу МЦК можно будет по стеклянному переходу, не выходя на улицу.

Станции "Верхние Лихоборы", "Окружная" и "Селигерская" расположены на северном участке Люблинско-Дмитровской линии. Открытие участка запланировано на 2018 год.

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