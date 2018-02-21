В первый весенний месяц температура воздуха в Москве будет в пределах и выше нормы, сообщил журналистам директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Тем не менее, по его словам, давать длительный прогноз синоптики не могут, так же как не могут описывать детали погоды в марте. Зато уже известно, что в ночь на 23 февраля ожидаются аномальные морозы до минус 20 градусов в Москве и до минус 25 – по региону. Днем будет немного теплее – минус 9–13 градусов.

Также Вильфанд рассказал, что в январе солнце в Москве светило всего 21 час при норме 33 часа.

"За январь в Москве солнце светило 21 час, что в 200 раз чаще, чем в декабре. Однако, внесу "ложку дегтя" – по климатической норме продолжительность солнечного сияния в январе 33 часа. Этой зимой в Москве было очень много антициклонов, следствием которой была облачность. Нынешняя зима, безусловно, войдет в наши архивы как самая бессолнечная", – цитируют его СМИ.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Москву придет арктический циклон, который несет аномальные морозы. В столице прогнозируют несколько холодных ночей подряд. Наиболее сильные морозы придут ближе к выходным. День защитника Отечества в этом году станет самым холодным за последние 50 лет.

С начала февраля в столице выпало более 70 сантиметров снега. С последствиями снегопада на столичных улицах борются около 14,5 тысячи единиц спецтехники. Более 30 миллионов кубометров снега вывезли из Москвы с начала зимы.

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