Лыжники Денис Спицов и Александр Большунов взяли серебро в командном спринте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Эта медаль уже 13-я для команды атлетов из России.

Золото выиграли норвежцы Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хесфлот Клебо. Бронзовыми призерами стали французы Морис Манифика и Ришар Жуве.

Ранее Спицов и Большунов, а также Андрей Ларьков и Алексей Червоткин завоевали серебряные медали в эстафете. Спортсмены уступили 9,4 секунды норвежцам, которые прошли дистанцию за один час 33 минуты и 4,9 секунды.

На счету Спицова также бронза в гонке на 15 километров, у Большунова – в личном спринте.

Сегодня же российские хоккеисты пробились в полуфинал Олимпиады, обыграв команду Норвегии – 6:1. В 1/2 фингала команда Олега Знарка сыграет с чехами.

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