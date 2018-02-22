Для удобства жителей предзапись осуществляется через Единый портал государственных услуг Gosuslugi.ru или портал Мэра и Правительства Москвы Mos.ru. На портале Gosuslugi.ru запись возможна на следующий календарный день, на портале Mos.ru доступна уникальная возможность записи в онлайн-режиме на любое свободное время, в том числе текущего дня, а также, если заявитель не успевает к назначенному часу, доступен перенос записи, без ограничения количества бронирований.

После оформления предварительной записи собственник автомобиля может к назначенному времени подъехать в торговый центр «Афимолл Сити» (Пресненская наб., 2, въезд со стороны Тестовской улицы), где оборудована бесплатная парковка (зона парковки «А») для получателей услуги и площадка для осмотра транспортных средств, которая особенно удобна в холодное время года.

До настоящего времени за данной услугой можно было обратиться только в подразделения ГИБДД города Москвы, которые работали по пятидневному графику. Иногда площадка для осмотра находилась в других местах, из-за чего на предоставление услуги уходило больше времени. Сейчас же эту услугу жители с комфортом могут получить еще и во флагманском офисе «Мои Документы».

Флагманский офис – это не только более 170 государственных услуг, но и полезные сервисы, которые сделают поход в центр госуслуг еще более комфортным и приятным. Флагман работает ежедневно с 10 утра до 10 вечера по адресу: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 1 этаж.

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