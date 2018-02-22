Московская жизнь
Во флагманский офис «Мои Документы» обратился тысячный заявитель по услуге регистрация транспортного средства
Флагманский офис «Мои Документы» принял тысячного заявителя, который воспользовался услугой по государственной регистрации транспортного средства. Эта услуга впервые в России реализована в центре госуслуг и пользуется большой популярностью у жителей..
Для удобства жителей предзапись осуществляется через Единый портал государственных услуг Gosuslugi.ru или портал Мэра и Правительства Москвы Mos.ru. На портале Gosuslugi.ru запись возможна на следующий календарный день, на портале Mos.ru доступна уникальная возможность записи в онлайн-режиме на любое свободное время, в том числе текущего дня, а также, если заявитель не успевает к назначенному часу, доступен перенос записи, без ограничения количества бронирований.
После оформления предварительной записи собственник автомобиля может к назначенному времени подъехать в торговый центр «Афимолл Сити» (Пресненская наб., 2, въезд со стороны Тестовской улицы), где оборудована бесплатная парковка (зона парковки «А») для получателей услуги и площадка для осмотра транспортных средств, которая особенно удобна в холодное время года.
До настоящего времени за данной услугой можно было обратиться только в подразделения ГИБДД города Москвы, которые работали по пятидневному графику. Иногда площадка для осмотра находилась в других местах, из-за чего на предоставление услуги уходило больше времени. Сейчас же эту услугу жители с комфортом могут получить еще и во флагманском офисе «Мои Документы».
Флагманский офис – это не только более 170 государственных услуг, но и полезные сервисы, которые сделают поход в центр госуслуг еще более комфортным и приятным. Флагман работает ежедневно с 10 утра до 10 вечера по адресу: Пресненская наб., 2, ТРЦ «Афимолл Сити», 1 этаж..
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