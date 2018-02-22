Личная инфляция жителей России, оцениваемая по реально совершенным покупкам, подскочила в январе 2018 года на 1,6% по сравнению с декабрем, хотя Росстат утверждает, что цены за первый месяц нынешнего года выросли лишь на 0,3%. Об этом говорится в очередном исследовании холдинга «Ромир».

Эксперты компании разработал методику расчета статистического индекса — дефлятора, отражающего реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определенный период. Основой для расчета являются данные о реально совершенных покупках по реальным ценам, поэтому дефлятор фактически демонстрирует среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя.

«Как и в предыдущие годы, в первом месяце текущего года значение дефлятора резко пошло вверх. Так, за месяц показатель личной инфляции вырос сразу на 1,6% относительно декабря при официальном значении инфляции по данным Росстата в 0,3%. То есть дефлятор более чем в впятеро превысил значение официальной инфляции, что нельзя назвать рекордом», — подчеркивают эксперты «Ромира».

Они напоминают, что «в прошлом году фиксировалось также пятикратное превосходство дефлятора, за год до этого — тройное». «Объясняются январские скачки дефлятора новогодним обновлением цен на привычные товары. В этом году, в частности, свою лепту в общий рост цен в январе внесли фрукты и овощи, алкоголь и сигареты, лекарства. Также росту дефлятора способствовали продолжающие повышаться цены на бензин», — указывается в исследовании.

«Ромир» также полагает, что «официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, не столько статистический, сколько социально-экономический показатель».

Добавим, что исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 тыс. россиян, 11 тыс. домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тыс. человек, репрезентирующих покупательское и потребительское поведение жителей городов России.

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