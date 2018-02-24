Новости Москва Инфо

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Достопримечательности столицы:Музей славянской культуры имени Константина Васильева
Музей носит имя художника Константина Васильева (19J2— 1976).
Музей открыт в 1998 г. Знаменитый российский художник более
всего известен своими необычными картинами
Фантасмагории его произведений говорят о К.Васильеве как о художнике мифологического направления в творчестве, его картины держат воображение и сознание долгое время, активируют генетическую память, смывая в восприятии все современное и пробуждая ушедшую эпопею советских времен.
Профессионализм художника дал ему возможность избежать обычного копирования событий на полотно, более всего его влекли загадочные натуры, обладающие индивидуальностью, таинственное, все, что не очевидно в первого взгляда.
Выкристаллизовывая каждый мифический образ он на полотне смог оставить ту сокровенную сущность, которая не теряет свою значимость с годами. Выплеснув на холст с помощью красок все тайное, хранящееся в подсознании натуры, он оставил все это потомкам в виде картины.
Несомненно точность схватывания образа в целом и его деталей в частности и является причиной сильного впечатления, которое остается у посетителей его экспозиции уже долгое время
После посещения выставки его работ у зрителя остается
ощущение покоя, благодарность художнику за приобщение к красоте образов и
желание думать и творить.
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Информация. Адрес: ул. Череповецкая, 36. Проезд: от ст. м. Алтуфьево авт.до ост. Угличская улица
дата публикации 24.02.2018.
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