Новости Москва Инфо

Музей открыт в 1998 г. Знаменитый российский художник более всего известен своими необычными картинами



Фантасмагории его произведений говорят о К.Васильеве как о художнике мифологического направления в творчестве, его картины держат воображение и сознание долгое время, активируют генетическую память, смывая в восприятии все современное и пробуждая ушедшую эпопею советских времен.



Профессионализм художника дал ему возможность избежать обычного копирования событий на полотно, более всего его влекли загадочные натуры, обладающие индивидуальностью, таинственное, все, что не очевидно в первого взгляда.



Выкристаллизовывая каждый мифический образ он на полотне смог оставить ту сокровенную сущность, которая не теряет свою значимость с годами. Выплеснув на холст с помощью красок все тайное, хранящееся в подсознании натуры, он оставил все это потомкам в виде картины.

Несомненно точность схватывания образа в целом и его деталей в частности и является причиной сильного впечатления, которое остается у посетителей его экспозиции уже долгое время

После посещения выставки его работ у зрителя остается ощущение покоя, благодарность художнику за приобщение к красоте образов и желание думать и творить.

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Информация. Адрес: ул. Череповецкая, 36. Проезд: от ст. м. Алтуфьево авт.до ост. Угличская улица

дата публикации 24.02.2018

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