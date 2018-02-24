Новости Москва Инфо

Место расположения спортивного музея - восточная трибуна. Более двадцати пяти тысяч экспонатов и спортивных наград собрано в нем на большой спортивной арене «Лужники»



Вся выставка как ни странно ориентирована на детей по составу посетителей. Тематическая ориентация - история спорта.



Экскурсоводы всегда рассказывают посетителям о спортивной истории стадиона и спортсменов.

Достижения неординарных спортсменов-одиночек, некоторых спортивных организаций в период до 1917 года, и позднее вплоть до XXII Московской Олимпиады очень ярко представлены на этой исторической площадке.

По содержанию экспозиционный фонд представляет из себя призы, подарки, медали, завоеванные спортсменами на международных соревнованиях, чемпионатах мира, Европы.

Аналогов не существует по мнению специалистов

Ни один музей не может похвастаться такой коллекцией, пополнение музейной коллекции не прекращается. Этот непрерывный процесс является зеркальным отражением текущих спортивных хроник

Самые популярные и эксклюзивные коллекции музея:

коллекция олимпийских медалей

коллекция спортивных плакатов

мемориальные коллекции известных спортсменов наград, подарков, медалей, завоеванных спортсменами от различных стран мира



дата публикации 24.02.2018

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