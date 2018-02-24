Новости Москва Инфо

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Достопримечательности столицы:Музей Театра Российской армии
Для музея отведено помещение в одном и лучших театральных зданий столицы.
Принципиальным является воплощение при строительстве здания Театра Российской армии тенденции к объединению живописного мастерства с
архитектурой.
Над эскизом известного на всю Москву здания трудились В. Фаворский, Л. Бруни, А. Дейнека
Для 30-х годов это был своего рода ампир
Архив очень большой и фонд составляет 33000 экспонатов. В каталоге есть фото, архивные документы известных мастеров искусства Ф.
Раневской, Л. Добржанской, АД. и А.А. Поповых, В. Зельдина, Л. Касаткиной, Л. Чурсиной
Декорации и театральные костюмы представляют собой другую экспозицию
Отдельно показывают на экскурсии сувениры и уникальные книжные издания
Свое наследие оставили здесь частично российские художники И. Федотова, Ю. Пименова, Н. Шифрина, В. Татлина, И. Сумбаташвили.
дата публикации 24.02.2018.
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