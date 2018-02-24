Новости Москва Инфо

Принципиальным является воплощение при строительстве здания Театра Российской армии тенденции к объединению живописного мастерства с

архитектурой.

Над эскизом известного на всю Москву здания трудились В. Фаворский, Л. Бруни, А. Дейнека

Для 30-х годов это был своего рода ампир

Архив очень большой и фонд составляет 33000 экспонатов. В каталоге есть фото, архивные документы известных мастеров искусства Ф.

Раневской, Л. Добржанской, АД. и А.А. Поповых, В. Зельдина, Л. Касаткиной, Л. Чурсиной



Декорации и театральные костюмы представляют собой другую экспозицию

Отдельно показывают на экскурсии сувениры и уникальные книжные издания

Свое наследие оставили здесь частично российские художники И. Федотова, Ю. Пименова, Н. Шифрина, В. Татлина, И. Сумбаташвили.

дата публикации 24.02.2018

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