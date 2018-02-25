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Автомагистраль
Четырьмя остановками больше станет в Москве
Север и Запад Москвы получили в распоряжение новые остановки.
Количество остановок с северной и западной стороны Москвы резко увеличится 26 февраля
Создана остановка в непосредственной близости от фабрики "Зарница" в соответствии с направлением движения автобусов 190, 236
Прежние остановки находятся дальше от фабричной постройки на сто пятьдесят метров.
Пути следования, идущие от станции метрополитена "Речной вокзал", авт. 138 и 338 имеют пункт назначения "Смольная улице, 29"
Дополнительная остановка установлена по пути движения от Речного вокзала до школы имени Маршала Говорова
дата публикации 25.02.2018.
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