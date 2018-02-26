Встреча президента РФ Владимира Путина с российскими олимпийцами готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Такая встреча сейчас готовится. Предстоит согласовать графики многих спортсменов», — сказал Песков.

По предварительнымданным СМИ встреча может быть организована 28 февраля.

25 февраля завершилась Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане.

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