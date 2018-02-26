версия для печати

Политика

Участники Олимпиады готовы к встрече с президентом РФ

Фото: © Фото с сайта www.kremlin.ru

Участники Олимпиады готовы к встрече с президентом РФ

ИА «РОСБАЛТ» 26 февраля 2018г., 09:44

Дмитрий Песков объявил о предстоящей встрече Владимира Путина с участники Олимпиады

.

Встреча президента РФ Владимира Путина с российскими олимпийцами готовится. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Такая встреча сейчас готовится. Предстоит согласовать графики многих спортсменов», — сказал Песков.

По предварительнымданным СМИ встреча может быть организована 28 февраля.

25 февраля завершилась Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане.

.

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Политика»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   