Вице-премьер РФ не скрывает своего мнения. Он находит последнее время постоянство в применении органичительных мер со стороны Запада к России.

Та сила, которую приобретает постепенно Россия не могла понравиться Западу. Поэтому Рогозин считает, что введение санкций не закончится. Оно усиливает проявление национальных свойств человеческой натуры и национального характера всего общества в целом.

Как закаленный в боях идеологической борьбы многолетний противник, США реагирует на потенциальное наращивание силы и превосходства, снятие санкций будет означать в подобном случае ослабление позиций РФ на мировой арене.

Украинский кризис стал причиной падения уровня взаимоотношений США и России до откровенной враждебности друг к другу.



Обвинения в незаконном присоединении территории Крыма стало яблоком раздора надолго. Вмешательство в конфликт на востоке Украины явилось продолжением этого разлома в отношениях, едва не испортило отношения России с Западом до конца.

Россия тем не менее продолжает настаивать на своем, официальные лица вновь и вновь заявляют, что не противоречат международным нормам и Уставу ОН. Жители Крыма добровольно выбрали путь развития путем голосования. Воссоединение с Россией - это выбор большинства жителей Украины.

дата публикации 26.02.2018

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