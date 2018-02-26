Политика
Санкции - это не продажная девка империолизма, они навсегда
По мнению Рогозина санкции стали стимулом для выкристаллизации национальных качеств россиян.
Вице-премьер РФ не скрывает своего мнения. Он находит последнее время постоянство в применении органичительных мер со стороны Запада к России.
Та сила, которую приобретает постепенно Россия не могла понравиться Западу. Поэтому Рогозин считает, что введение санкций не закончится. Оно усиливает проявление национальных свойств человеческой натуры и национального характера всего общества в целом.
Как закаленный в боях идеологической борьбы многолетний противник, США реагирует на потенциальное наращивание силы и превосходства, снятие санкций будет означать в подобном случае ослабление позиций РФ на мировой арене.
Украинский кризис стал причиной падения уровня
взаимоотношений США и России до откровенной враждебности друг к другу.
Обвинения в незаконном присоединении территории Крыма стало яблоком раздора надолго. Вмешательство в конфликт на востоке Украины явилось продолжением этого разлома в отношениях, едва не испортило отношения России с Западом до конца.
Россия тем не менее продолжает настаивать на своем, официальные лица вновь и вновь заявляют, что не противоречат международным нормам и Уставу ОН. Жители Крыма добровольно выбрали путь развития путем голосования. Воссоединение с Россией - это выбор большинства жителей Украины.
дата публикации 26.02.2018.
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