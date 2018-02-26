Московская сцена

Очарование блюза открыл для грузинского одиннадцатилетнего школьника Левана Ломидзе концерт Би БИ Кинга в Тбилисской филармонии в 1975 году. Жажда познаний и интерес к запретной заграничной музыке заставили Левана создать юношеский коллектив, где он стал солировать на гитаре. Ангелом-хранителем их коллектива стал Вахтанг Кикабидзе, который брал их группу с собой в концертные туры. А так как и сам Вахтанг Кикабидзе был большим ценителем блюза, то он и увлеченным ребятам помогал, чем мог. Он купил молодой группе барабаны, просвещал и подталкивал их к самосовершенствованию. Вахтанг придумывал для группы задания – сымитировать того или иного легендарного блюзмена. И вскоре у молодой грузинской группы появилась первая блюзовая пластинку в СССР с элементами фолка и рок-н-ролла. А местное телевидение, видя подобное грандиозное событие, выделило молодым талантам деньги для того, чтобы снять фильм о музыкантах.

Сейчас Левана и его команду Blues Cousins знают во всём блюзовом мире и обожают в России. Левана Ломидзе и его коллектив приняли и признали в Америке, родине блюзовой музыки. Группа завоевала большое количество наград на мировых блюз — фестивалях (Blues Sur Seine во Франции, Mount Baker Blues в США, Skopja Blues & SoulFestival в Македонии, Rock Cut Blues Festival в США, Blues v Lese в Чехии и др.). В середине 2000-х группа с успехом гастролировала по Америке, сыграв более ста концертов. В 2000 — м году Леван Ломидзе был награжден призом зрительских симпатий на фестивале Blues sur Sein 2000 во Франции, а группа Blues Cousins названа лучшей среди 57 коллективов.

В Москве Blues Cousins также является самой востребованной командой, с очень плотным графиком выступлений во всевозможных клубах. Их композиции собственного сочинения присутствуют на почти 20-ти блюзовых мировых сборниках. Дискография группы составляет 6 альбомов, записями которых занимались известные российские, американские и французские блюзовые лейблы.

В зале ЦДХ Леван Ломидзе исполнил самые яркие песни из репертуара прошлых лет и представил свою новую работу – диск “I Was Born In Georgia“ с автобиографическими композициями о любви к музыке. Счастливчикам достался диск виновника вечера прямо перед концертом. Взрывной задор и потрясающая энергетика Левана заводили зал на протяжении всего концерта. Его феерические импровизации завораживают зрителя и не отпускают до самых финальных аккордов. Публика оценила по достоинству профессионализм и высочайшее мастерство участников группы и проводила музыкантов шквалом аплодисментов.

Вместе с Леваном Ломидзе в концерте принимали участие мэтры отечественного джаза, блюза и рока – Константин Никольский, Сергей Манукян и многие другие. Помимо концерта Левана Ломидзе, в 2018 году в рамках Музыкального фестиваля “АРТ-атмосфера”, пройдут концерты Андрея Макаревича, Константина Никольского и Олега Киряева.

Зритель будет покорен отличным исполнением, потрясающей атмосферой и незабываемым шоу в исполнении великих музыкантов.

Сабадаш Владимир

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