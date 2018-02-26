Режиссерам могут рекомендовать не задействовать актеров с антироссийскими взглядами в фильмах с госфинансированием. Соответствующее предложение министру культуры Владимиру Мединскому направил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

"Получается странная ситуация, когда некоторые деятели культуры мало того что поливают грязью русских, но делают это за счет их налогоплательщиков. Конечно, запрещать ничего не надо, но обратить внимание на эту ситуацию следует", – цитируют депутата СМИ.

Поводом послужило интервью актера Алексея Серебрякова Юрию Дудю для интернет-канала "вДудь". В нем артист заявил, что национальная идея России заключается в "силе, наглости и хамстве".

.