Будем здоровы
УЗИ не безопасен
Врачи считают возможным развитие аутизма у детей после УЗИ в период беременности.
Медики из Бостонского университета пришли к выводу, что УЗИ во время беременности может привести к развитию аутизма у ребенка.
В исследовании приняли участие 420 детей. Из них 209 родились здоровыми, у 107 врачи диагностировали развитие аутического спектра, а у 104 были проблемы с развитием.
Медики проанализировали данные о количестве сеансов УЗИ и их мощности и пришли к выводу, что аутизм мог вызвать глубокий ультразвук на ранних стадиях беременности. Ученые подчеркнули, что выявили связь только между глубиной проникновения ультразвука и аутизмом.
Количество сеансов УЗИ на вероятность появления болезни никак не повлияло.
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