Будем здоровы

Медики из Бостонского университета пришли к выводу, что УЗИ во время беременности может привести к развитию аутизма у ребенка.

В исследовании приняли участие 420 детей. Из них 209 родились здоровыми, у 107 врачи диагностировали развитие аутического спектра, а у 104 были проблемы с развитием.

Медики проанализировали данные о количестве сеансов УЗИ и их мощности и пришли к выводу, что аутизм мог вызвать глубокий ультразвук на ранних стадиях беременности. Ученые подчеркнули, что выявили связь только между глубиной проникновения ультразвука и аутизмом.

Количество сеансов УЗИ на вероятность появления болезни никак не повлияло.

Как сделать выбор между бесплатной и контрактной услугой ведения беременности и родов, читайте в тексте "Как рожать будем? Беременность и роды по контракту или без".

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