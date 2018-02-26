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Образование/Карьера

Московское образование выработает цельную единую стратегию

Фото: www.flickr.com

Московское образование выработает цельную единую стратегию

Татьяна Кислова 26 февраля 2018г., 15:36

Реализацией этого плана займется сообщество учителей в соответствии с планами представителей образовательного сообщества

.

Завершилось консультативное совещание Сергея Собянина с группой педагогов, составляющих сообщество работников образования.

Активно идет проработка основных пунктов тактики и стратегии усовершенствования столичного образования.

Чтобы выполнить недавнюю просьбу директоров московских школ об усовершенствовании методики и стратегии прогнозирования перспектив столичного образования, cоздается индивидуальная единая стратегия для Москвы.

Особое внимание будут уделять проблематике развития педагогических навыков и приоритетам, определению основных задач на основе опыта прошлых поколений

дата публикации 26.02.2018

.

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