Образование/Карьера

Завершилось консультативное совещание Сергея Собянина с группой педагогов, составляющих сообщество работников образования.



Активно идет проработка основных пунктов тактики и стратегии усовершенствования столичного образования.

Чтобы выполнить недавнюю просьбу директоров московских школ об усовершенствовании методики и стратегии прогнозирования перспектив столичного образования, cоздается индивидуальная единая стратегия для Москвы.

Особое внимание будут уделять проблематике развития педагогических навыков и приоритетам, определению основных задач на основе опыта прошлых поколений

дата публикации 26.02.2018

.