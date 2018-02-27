В аппарате президента России отрицают тот факт, что перелет специального подразделения "Россия" имеет отношение к расследованию "кокаинового дела".

По информации, предоставленной представителями администрации президента РФ, фотографии из расследуемого дела о перевозке наркотических веществ по каналу Аргентина - Россия не имеют подтверждения.

Перелет был осуществлен исключительно в целях сопровождения представителей РФ для делегации граждан РФ в связи с визитом на территорию Аргентины господина Патрушева, который проходил 5 декабря по заранее согласованной на официальном уровне программе.

Начало процесса выявления каналов перевозки наркотика относится к концу 2016 года. Перевозка груза пресечена и спецслужбы имели постоянный контакт, выясняя подробности и обстоятельства вплоть до 2018 года. Товар был найден прямо в посольстве РФ в Аргентине.



Тем не менее поступило сообщение, что при выемке товара наркотик заменили на обычную муку, поместив внутрь GPS-трекеры для перевозки.

Наблюдение за зданием посольства усилилось и полиция ввела прослушивание телефонных разговоров людей, подозреваемых в осуществлении наркотрафика. Российские представители,в частности Мария Захарова отрицают даже гипотетическую возможность использования дипломатической почты для подобных целей.

дата публикации 27.02.2018

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