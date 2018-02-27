Будем здоровы

Гуанчжоу стал недавно центром всеобщего внимания благодаря созданию сотрудниками исследовательского медицинского центра оборудования, диагностирующего и классифицируюещего заболевания человеческого организма.

Признаки заболевания аппаратное приложение смогло определить моментально. Разработчики использовали новейшие методики для своих разработок на основе технологии искусственного интеллекта.



Программа работает на основе алгоритма, который не уступает в профессионализме даже врачам высокого уровня.

В частности, для диагностирующего оборудования оказалось довольно легко определить заболевание воспалением легких у пациента детского возраста. Проблемы со зрением оборудование тоже распознает и классифицирует.



Высоко оценили специалисты эту новейшую разработку китайских ученых. На службе у профессиональных врачей в клиниках не найти помощника нужнее, важнее и грамотнее. Вывод об их эффективности напрашивается сам собой. Несомненно это стимулирует ускорение процесса лечения любого заболевания и помогает наиболее правильным образом подобрать методику исцеления пациента. Лечение всегда протекает быстрее, если правильно поставлен диагноз и выбраны лекарства.

дата публикации 27.02.2018

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