«Главным делом Москвы» в сфере услуг и сервисов москвичи назвали новые услуги центров госуслуг «Мои Документы». Из 10 вариантов этот ответ набрал наибольшее количество голосов – 30%. В 2017 году услуги военкомата стали доступны во всех центрах госуслуг «Мои Документы»: переоформить военный билет, встать на воинский учет и снятся с него при переезде на новое место жительства теперь можно во всех столичных центрах. Также во всех центрах можно подать декларации по налогу на доход физических лиц и оформить ИНН.

Москва в 2017 году была отмечена и на международной, и на российской арене. Город получил сразу несколько престижных премий и наград. Поэтому москвичам было предложено выбрать «Главное дело Москвы» в номинации «Международное и российское признание». Вторым по популярности из семи возможных жители выбрали следующее событие: «Москва заняла первое место по уровню удовлетворенности населения госуслугами». За это событие проголосовало 20% москвичей. Исследование по уровню удовлетворенности госуслугами проводилось по нескольким направлениям, среди которых – транспортные и информационные услуги, услуги ЖКХ, госуслуги, доступ к сети WI-FI и финансово-технологические услуги. По большинству показателей Москва опередила Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Йоханнесбург, Нью-Дели, Сидней, Сингапур, Астану, Веллингтон и Оттаву.

Центры госуслуг «Мои Документы» постоянно развиваются и совершенствуются, чтобы сделать процесс получения государственных услуг более комфортным и доступным. В Москве центры госуслуг открыты в каждом районе, работают ежедневно без перерывов и выходных. В центрах предоставляется более 170 услуг, всего в Москве 128 центров, в которых располагается более 6,5 тыс. окон приёма, а число сотрудников превышает 7 тыс. человек.

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