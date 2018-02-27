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Политика
Послание президента состоится в назначенное время
Итоги работы будут озвучены Владимиром Владимировичем Путиным в ежегодном послании к гражданам России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит оснований для переноса даты послания Владимира Путина Федеральному собранию.
"Нет. Это конституционная обязанность президента, и в любом послании ежегодно глава государства говорит об основных итогах работы за истекший период и также очерчивает основные перспективы на будущее", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Путин выступит с посланием Федеральному собранию 1 марта.
Ранее лидер "Яблока" Эмилия Слабунова заявила, что послание президента накануне выборов поставит его в неравное положение с другими кандидатами..
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