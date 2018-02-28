Новости Москва Инфо

Как и поэт Н. Некрасов с литературным критиком Н. Добролюбовым Н.Г. Чернышевский состоял в руководстве редакции журнала «Современник». Будучи как и А. Герцен основоположником движения народников, много спорил с Ф. Достоевским.



1862 стал годом ареста Чернышевского за прокламацию о поклоне в адрес барских крестьян, что стало поводом для заточения писателя в Петропавловской крепости.

Оценка его творения под названием «Что делать?» градируется между "гениально" и "утопия". В былые времена служащие тайной канцелярии называли его "ВрагNo1 Российской империи". Тем не менее его роман до сих пор имеет высокий уровень читательских симпатий, интерес к нему не уменьшается годами и престижные литературные критика считают, что писатель внес огромный вклад в становление и развитие экономической мысли России.

Скульптура запечатлела образ писателя. Ее создал Ю. Нерод в 1988 г из бронзы в центре сквера, воздвигнув на невысокой гранитной плите перед гранитной стеной с «причальными» кольцами. По бокам от нее расположены невысокие парапеты. Вокруг на площадке с дорожками стоят четыре фонаря, стилизованные под светильники XIХ в.

Информация. Адрес: пл. Покровских Ворот.

Проезд: ст. м. Курская, Арбатская, сквер на площади.

дата публикации 25.02.2018

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