Ставшая традиционной для столицы акция "На работу на велосипеде" займет две недели и даты этого событийного мероприятия уже известны заранее. 14 - 27 мая cостоится заезд велосипедистов.

Акция проходит уже четыре года и теперь, спустя столько времени можно с уверенностью сказать о том,что она состоялась.

Есть поддержка крупнейших компаний, руководителей из администрации различных городов и регионов.

Проведение акции еще четыре года назад не имело практически никакой инициативной поддержки. Сейчас же во время проведения организаторами велозабегов предоставляются скидки и бонусы в кафетериях и ресторанах, музеях и разных других учреждениях для посетителей с велосипедами.

В офисах планируется организация конкурсов, кинопоказов и мини-велопарадов. Веломастерские в пределах крупных бизнес-комплексов станут работать бесплатно.

Есть подтверждение об участии в будущей акции известных всей стране мэров и вице-губернаторов различных городов. Они заранее подтвердили свое участие в велозабеге в майские дни.

дата публикации 28.02.2018

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